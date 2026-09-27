Хто може не платити земельний податок

Пенсіонери за віком мають право на звільнення від сплати земельного податку, якщо площа їхньої земельної ділянки не перевищує встановлених законодавством норм. Про це нагадує Державна податкова служба.

Водночас пільга не застосовується автоматично. Щоб скористатися звільненням, пенсіонеру потрібно звернутися до податкової та подати документи, які підтверджують право на пільгу.

Яка площа землі не оподатковується

Розмір ділянки, на яку поширюється пільга, залежить від її цільового призначення. Зокрема, пенсіонери можуть не сплачувати земельний податок за:

земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства – площею до 2 гектарів;

землю під житловим будинком і господарськими спорудами у селах – до 0,25 гектара;

такі ж ділянки у селищах – до 0,15 гектара;

земельні ділянки у містах – до 0,10 гектара.

Якщо площа земельної ділянки перевищує встановлений ліміт, це не означає автоматичну втрату пільги. У такому разі земельний податок нараховується лише на площу, яка перевищує встановлену норму.

Як оформити пільгу на землю

Для отримання звільнення від земельного податку необхідно звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки та подати документи, що підтверджують право на пільгу. Для пенсіонера за віком таким документом є пенсійне посвідчення.

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Право на звільнення від земельного податку також мають, зокрема, ветерани війни, особи з інвалідністю I та II груп та інші визначені законом категорії громадян.

Які ще пільги можуть отримувати пенсіонери

Земельний податок – не єдина можливість заощадити. Як ми писали раніше, окремі пенсіонери можуть отримувати 100% пільгу на оплату житлово–комунальних послуг, придбання твердого пічного палива та скрапленого газу.

Йдеться, зокрема, про колишніх педагогів, медичних і фармацевтичних працівників, працівників культури та бібліотечної справи, які проживають у сільській місцевості та відповідають встановленим умовам.