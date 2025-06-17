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17 червня, 14:16
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Скільки податків вираховують з зарплати у 2025 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З зарплати в Україні вираховується 18% ПДФО і 5% військовий збір, загалом 23%.
  • А от єдиний соціальний внесок сплачує роботодавець.

Зараз з зарплати вираховується не тільки податок на дохід фізичної особи (ПДФО). Також "забирається" військовий збір.

Які податки зараз платять українці з зарплати

Розмір ПДФО зараз – 18%. А от військовий збір – 5%,  повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Тобто, загалом з зарплати сплачується – 23%. Водночас варто зауважити, що ЄСВ – відрахування у Пенсійний фонд, здійснює роботодавець.

Нагадаємо! Місяць стажу буде зараховано, якщо сплачено мінімальний страховий внесок. Станом на зараз, це 22% від мінімалки (тобто, від 8 тисяч гривень). Відповідно, аби особі було зараховано місяць стажу, необхідно, щоб роботодавець сплатив щонайменше 1 760 гривень.

Розберемось на прикладі мінімальної зарплати – 8 тисяч гривень. З цієї виплати робітнику доведеться заплатити такі податки:

  • ПДФО – 1 440 гривень;
  • військовий збір – 400 гривень.

Відповідно, "чистої" виплати залишиться – 6 160 гривень. А от роботодавцю виплата такої зарплати обійдеться у – 9 760 гривень.