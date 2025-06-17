Какие налоги сейчас платят украинцы с зарплаты

Размер НДФЛ сейчас – 18%. А вот военный сбор – 5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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То есть, целом с зарплаты уплачивается – 23%. В то же время стоит заметить, что ЕСВ – отчисления в Пенсионный фонд, осуществляет работодатель.

Напомним! Месяц стажа будет зачислен, если уплачено минимальный страховой взнос. По состоянию на сейчас, это 22% от минималки (то есть, от 8 тысяч гривен). Соответственно, дабы лицу было зачислено месяц стажа, необходимо, чтобы работодатель уплатил не менее 1 760 гривен.

Разберемся на примере минимальной зарплаты – 8 тысяч гривен. С этой выплаты работнику придется заплатить такие налоги:

НДФЛ – 1 440 гривен;

военный сбор – 400 гривен.

Соответственно, "чистой" выплаты останется – 6 160 гривен. А вот работодателю выплата такой зарплаты обойдется в – 9 760 гривен.