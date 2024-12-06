Податкова отримає доступ до рахунків українців: нардепка озвучила основні причини

Доступ податкової служби до банківських рахунків і скриньок громадян може стати реальністю після 2027 року. Це одне з зобов'язань України на шляху до вступу в Європейський Союз.

Чому податкова отримає доступ до рахунків українців

Це може стати реальністю з 2027 року і не має відношення до впровадження програми "Національний кешбек", повідомляє 24 Канал із посиланням на народну депутатку від фракції "Слуга народу" Ольгу Василевську-Смаглюк.

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Василевська-Смаглюк пояснила, що подача заявки на отримання картки "Національного кешбеку" активує договір оферти, який дозволяє банкам через застосунок "Дія" отримувати доступ до даних про фінансові операції на рахунках.

Ольга Василевська-Смаглюк Народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Я детально вивчила положення про "Національний кешбек" і знайшла там кілька пунктів, які й у мене викликали занепокоєння. Особисто я не подавала заявку на отримання тисячі, зокрема через необхідність її декларування. Думаю, що багато державних службовців, які зобов'язані подавати декларації, також відмовляться від участі в цій програмі.

За її словами, умови програми є обов'язковими для всіх банків, що беруть участь у її реалізації.

У тексті договору оферти дійсно зазначено, що після подачі заявки банк і програма через "Дію" отримують право доступу до інформації про обіг коштів на вашому рахунку. Тому важливо уважно читати умови договору, перш ніж його підписувати,

– підкреслила депутатка.

Вона також зауважила, що доступ податкової служби до банківських рахунків і комірок громадян може бути реалізований після 2027 року. За її словами, це одне з зобов'язань України на шляху до вступу в Європейський Союз.