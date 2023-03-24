"Набагато краща, ніж у Європі": в Україні анонсували масштабну податкову реформу
Джерело:Інтерфакс-Україна
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна повинна напрацювати таку модель податкової реформи, яка б була найпривабливішої для бізнесу та сприяла залученню інвесторів.
Щоб відбудувати країну та залучити бізнес: Єрмак про нову податкову реформу
Під час звернення до учасників Українського саміту податкової реформи та антикорупції Андрій Єрмак наголосив на створенні наймасштабнішої податкової реформи, яка повинна бути не гірша, ніж у Європі.
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Маємо запропонувати податкові умови не гірші, ніж у сусідів. Вони мають бути набагато кращими. У глобальній конкуренції за інвестиції Україна має стати чемпіоном,
– наголосив глава Офісу президента.
Створення нової податкової системи могла б дати після перемоги потужний старт на відбудування країни з залученням і зовнішніх, і внутрішніх інвесторів. Тому під час створення особливо важливо напрацювати модель, яка дасть можливість створити найпривабливіші серед країн-конкурентів умови для ведення бізнесу.
Чи є вже пропозиції щодо реформи
- В Офісі президента обговорюється проєкт реформи податкової системи, який передбачає єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. Про це ще раніше заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Концепція отримала назву "10–10–10".
- Однак не всі погоджуються із цією моделлю. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував цю ідею.
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- Член профільного комітету Верховної Ради, народний депутат Ярослав Железняк, теж не підтримує таку податкову реформу, поставивши під сумнів чи ця ідея часом не піар.