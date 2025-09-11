Італія – країна, яка здавна була популярна у багатіїв та знаменитостей, переживає нову хвилю припливу надзаможних гостей. Їх приваблюють сприятливі умови для інвесторів, динамічний ринок нерухомості та пільговий податковий режим.

Чому Італія почала приваблювати мільярдерів?

У той час як багато країн посилюють правила для найбагатших, Італія пішла в протилежному напрямку. Її фіксований податковий режим став магнітом для заможних іноземців, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

До країни найбагатших людей світу вабить не тільки розкішний спосіб життя, але й жвава ділова атмосфера Мілана. Навіть подвоєння у 2024 році одноразового збору, що стягується з закордонного доходу заможних осіб, до 200 тисяч євро не знизило інтересу до країни.

Їх рівень багатства настільки високий, що фіксований податок у 200 тисяч євро на рік вони сприймають як дрібницю. Це як кава: сьогодні вона коштує два євро, завтра чотири. Але відмовитися від неї ніхто не збирається,

– сказав старший брокер Berkshire Hathaway HomeService Маттео Пелла.

За даними компанії Henley & Partners, що займається програмами громадянства і посвідки на проживання за інвестиції, цього року Італія стала найпопулярнішим напрямком для переселення заможних людей в Європі.

Хоча статистика міграції мільйонерів не завжди точна, а відстеження глобальних потоків капіталу ускладнене, за останні місяці до Італії дійсно переїхали помітні фігури.

Примітно! Серед тих, хто нещодавно переїхав до Італії – найбагатша людина Єгипту і співвласник футбольного клубу "Астон Вілла" Нассеф Савіріс, а також віцеголова Goldman Sachs Річард Гнодде. За прогнозами Henley & Partners, у 2025 році кількість таких мігрантів може досягти 3 600 осіб.

Як Мілан став новим центром для багатіїв?

Фіксована ставка оподаткування була введена в Італії у 2017 році в рамках програми уряду для залучення інвесторів і повернення фахівців після боргової кризи єврозони.

Це стало поштовхом до розвитку інфраструктури для багатих клієнтів, насамперед у Мілані – центрі фінансів і моди. Тут відкрилися елітні клуби, зокрема The Wilde і Casa Cipriani.

Ми вирішили, що зараз саме час повернутися до Італії. Мілан сильно змінився: якщо раніше він був відомий насамперед індустріальним характером і модними будинками, то тепер став точкою тяжіння для креативних людей, інвесторів і міжнародної публіки,

– розповіла директорка з роботи з клієнтами Casa Cipriani Milano Анна Чипріані.

Як зазначається, ціни на житло в Мілані з 2017 року зросли на 49%, тоді як в інших великих містах країни – лише на 10,9%. Прогнозується, що у 2025 році преміальна нерухомість міста подорожчає ще на 3,5%.

Чому відбувається міграція заможних людей?

За останні десять років кількість заможних людей, які змінюють країну проживання, майже потроїлася і досягла рекорду у 2024 році. Експерти вважають, що зростання продовжиться й у 2025–2026 роках, оскільки одні країни посилюють податки, а інші, навпаки, створюють максимально комфортні умови.

Цікаво! У Франції обговорюють підвищення податку на майно, у Швейцарії – зміни в податку на спадщину. Велика Британія у квітні скасувала режим для нерезидентів, що діяв понад 200 років і звільняв їх від податків на закордонні доходи та капітал.

Це рішення прискорило відтік банкірів і фінансистів до Мілана та інших столиць ЄС після Brexit.

Головна перевага італійської системи – простота. Одноразовий платіж дає іноземцям або італійцям, які довго жили за кордоном, звільнення від більшості податків на доходи та майно терміном до 15 років.

В чому небезпека?

Зростання імміграції викликало дискусії про вплив на економіку. Критики вказують, що надходження від фіксованого податку незначні для бюджету, а багатство концентрується в окремих регіонах, посилюючи соціальну нерівність.

Це колесо, яке продовжує обертатися. Чим більше приїжджає багатих, тим більше відкривається готелів і сервісів, і тим активніше приплив нових людей. Коли в місто вкладають гроші, економіка створює нові робочі місця,

– пояснила Чіпріані.

У аналітиків є побоювання, що інші країни, копіюючи модель, можуть втягнутися в "перегони на зниження", розмиваючи податкову базу.

Втім, представники галузей – від фінансів і венчурного капіталу до готельного бізнесу – розраховують, що нові інвестиції та зростання зайнятості принесуть користь Мілану і всій країні.

