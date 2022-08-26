Камінь спотикання чи вигідне рішення: для чого Україні податок на валюту

В Україні можливе запровадження 10% збору на валютообмінні операції при купівлі імпортних товарів та послуг. Навіщо потрібен податок та що думають експерти про це, читайте у матеріалі.

Цікаво й те, що ані Мінфінанси, ані Нацбанк не дали жодних роз'яснень стосовно можливого податку.

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Експерти пояснюють

Як розповів 24 каналу Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, не варто очікувати вдалого ефекту від запровадження цього податку.

Ілля Несходовський Директор Інституту соціально-економічної трансформації Найбільша проблема пропонованого валютного збору – це те, що бізнес досить легко перейде на використання схем, які зменшать не лише обсяги закупки валюти під імпорт, але й відповідні об'єми пропозиції. Отже, очікуваного ефекту для держави від запровадження цього податку досягнуто не буде.

А Сергій Фурса, заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital, з цього приводу каже, що така ініціатива критично не вплине на український бізнес, залежний від імпортних комплектуючих. З податком товари просто стануть дорожчими на 10%.

Не розуміє лише експерт чому влада ще й досі не запровадила рішення щодо податку, адже всі мають зрозуміти: якщо буде втрачено макроекономічну стабільність, то втрати геть усіх будуть в рази більші.

Сергій Фурса Заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Напевно, є й альтернативні методи впливу на макроекономічну ситуацію в країні, але в нинішній ситуації влада має використовувати всі доступні інструменти, не маючи можливості перебирати. Можна сказати так: це погане, але корисне рішення. Це той випадок, коли популізм змагається з необхідністю.

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Навіщо потрібен податок

Є 3 можливих варіанти про, які говорять експерти:

Зниження попиту на валюту . В результаті запровадження такого збору попит на валюту має впасти, що позитивно вплине на золото-валютні резерви.

. В результаті запровадження такого збору попит на валюту має впасти, що позитивно вплине на золото-валютні резерви. Вплив на торговельне сальдо . Запровадження відповідного збору має привести до зростання вартості імпортних товарів в Україні на 10%. Як результат – конкуренція буде на боці українських товарів. І це мало б бути одним з позитивних ефектів від запровадження такого збору.

. Запровадження відповідного збору має привести до зростання вартості імпортних товарів в Україні на 10%. Як результат – конкуренція буде на боці українських товарів. І це мало б бути одним з позитивних ефектів від запровадження такого збору. Наповнення державного бюджету. Згаданий додатковий збір на валюту мав би забезпечити додаткові надходження до бюджету, і бюджетний дефіцит мав би покриватись.

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