Камень преткновения или выгодное решение: зачем Украине налог на валюту
В Украине возможно введение 10% сбора на валютообменные операции при покупке импортных товаров и услуг. Зачем нужен налог и что думают эксперты, читайте в материале.
Интересно и то, что ни Минфинансы, ни Нацбанк не дали никаких разъяснений по поводу возможного налога.
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Эксперты объясняют
Как рассказал 24 каналу Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, не стоит ожидать удачного эффекта от этого налога.
Самая большая проблема предлагаемого валютного сбора – это то, что бизнес достаточно легко перейдет на использование схем, которые уменьшат не только объем закупки валюты под импорт, но и соответствующие объемы предложения. Следовательно, ожидаемый эффект для государства от введения этого налога достигнут не будет.
А Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital, говорит, что такая инициатива критически не повлияет на украинский бизнес, зависимый от импортных комплектующих. С налогом товары попросту станут дороже на 10%.
Не понимает только эксперт почему власть до сих пор не ввела решение по налогу, ведь все должны понять: если будет потеряна макроэкономическая стабильность, то потери всех будут в разы больше.
Наверное, есть и альтернативные методы влияния на макроэкономическую ситуацию в стране, но в нынешней ситуации власти должны использовать все доступные инструменты, не имея возможности перебирать. Можно сказать так: это плохое, но полезное решение. Это тот случай, когда популизм соперничает с необходимостью.
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Зачем нужен налог
Есть 3 возможных варианта, которые говорят эксперты:
- Снижение спроса на валюту. В результате введения такого сбора спрос на валюту должен упасть, что положительно отразится на золото-валютных резервах.
- Влияние на торговое сальдо. Введение соответствующего сбора должно привести к росту стоимости импортных товаров в Украине на 10%. Как результат – конкуренция будет на стороне украинских товаров. И это должно быть одним из положительных эффектов от введения такого сбора.
- Наполнение государственного бюджета. Упомянутый дополнительный сбор на валюту должен обеспечить дополнительные поступления в бюджет, и бюджетный дефицит должен покрываться.