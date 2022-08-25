О хитросплетении и дальнейшей судьбе налоговой инициативы читайте в эксклюзивном материале 24 канала .

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Властные споры

В начале августа министр финансов Сергей Марченко анонсировал возможное введение в Украине 10% сбора на валютообменные операции по покупке импортных товаров и услуг. Член профильного комитета Верховной Рады, народный депутат Ярослав Железняк тогда заявлял, что рассматривается концепция не дополнительных импортных пошлин (сложная в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг.

По расчетам правительства, это должно было бы уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну. Ожидалось, что Кабмин внесет законопроект на рассмотрение в парламент в течение нескольких недель. Время идет, к осени осталась неделя, а воз и ныне там. Между тем в экспертной среде не утихают споры по этой инициативе.

Примечательно, что единой позиции изначально нет и внутри кабинетов власти. Так, 2 августа совет Национального банка Украины принял рекомендации правительства, которыми среди прочего предлагается ввести дополнительное налогообложение импорта.

Мобилизовать доходы госбюджета. Налоги должны стимулировать ограничение некритического расходования ресурсов, необходимых для продления обороны Украины. Уместно введение дополнительного налогообложения импорта, учитывая необходимость поддержки конкурентоспособности отечественных производителей и значительный дефицит валюты на рынке,

– заявлял глава совета НБУ Богдан Данилишин.

А уже 19 августа Ярослав Железняк сообщил, что Министерство экономики выступило против введения 10% сбора на валютообменные операции для импорта, поскольку:

инфляция ускорится на 1,75 – 2,22% (в НБУ прогнозировали всего 1%);

падение ВВП составит 0,4 – 1,1%;

изменения будут иметь негативное влияние как на субъектов хозяйствования, так и на население.

Минэкономики предлагает отменить "упрощенную 2% систему" для представителей крупного бизнеса и вернуть их на общую систему.

Мнения экспертов и участников рынка

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в комментарии 24 канала , что основная цель возможного введения налога на покупку валюты под импортные котракты до сих пор никем не озвучена. Есть три варианта, в зависимости от того, какие цели могут быть достигнуты из-за принятия такого решения.

Зачем нужен налог

Первая возможная цель – это снижение спроса на валюту . В результате введения такого сбора спрос на валюту должен упасть, что окажет положительное влияние на золотовалютные резервы.

. В результате введения такого сбора спрос на валюту должен упасть, что окажет положительное влияние на золотовалютные резервы. Вторая возможная цель – влияние на торговое сальдо . Введение соответствующего сбора должно привести к росту стоимости импортных товаров в Украине на 10%. Как результат – конкуренция будет на стороне украинских товаров. И это должно быть одним из положительных эффектов от введения такого сбора.

. Введение соответствующего сбора должно привести к росту стоимости импортных товаров в Украине на 10%. Как результат – конкуренция будет на стороне украинских товаров. И это должно быть одним из положительных эффектов от введения такого сбора. Третья возможная цель – наполнение государственного бюджета. Упомянутый дополнительный сбор на валюту должен обеспечить дополнительные поступления в бюджет, и бюджетный дефицит должен покрываться.

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Но ни Министерство финансов, ни Национальный банк пока не давали никаких разъяснений по этому поводу. Очевидно, что есть желание властей ввести такой сбор, но обоснование до сих пор не было представлено.

Что это даст бюджету

Исходя из конкретных объемов торговли валютой в стране можно оценивать потенциальные поступления в государственный бюджет. Речь может идти о сотнях миллионов долларов (в эквиваленте) налоговых поступлений ежемесячно, прогнозирует эксперт.

Но ситуация не постоянная, она будет меняться. Поведение экономических субъектов всегда меняется в зависимости от обстоятельств – кто снижает объемы торговли, кто ищет "схемы" и т.д.

Как это повлияет на бизнес

Сейчас в Украине нет обязанности для бизнеса продавать поступающую из-за рубежа валюту. Следовательно, либо экспортеры частично превратятся в импортеров, либо, например, будут торговать переуступкой долга, что украинским законодательством не запрещено. Или юристы будут разрабатывать другие механизмы, чтобы валюта, поступившая в результате осуществления экспортных операций, шла на импорт.

Илья Несходовский Директор Института социально-экономической трансформации Самая большая проблема предлагаемого валютного сбора – это то, что бизнес достаточно легко перейдет на использование схем, которые уменьшат не только объем закупки валюты под импорт, но и соответствующие объемы предложения. Следовательно, ожидаемый эффект для государства от введения этого налога достигнут не будет.

При этом пострадает "белый" бизнес, потому что "схемные" бизнесы окажутся в более выгодных конкурентных условиях. И речь не идет о схемах нарушения украинского законодательства, все будет в рамках законодательства.

При этом говорить, например, о том, что в результате введения валютного сбора в значительной степени пострадают экспортеры, не стоит. Следует понимать, что покупая сырье, производя из него продукцию, продавая его затем на экспорт и получая валютную выручку, бизнес не обязан продавать валюту. А значит, ему не нужно и покупать эту валюту. Она направляется на покупку сырья. Поэтому здесь мы иногда можем иметь дело с манипуляциями со стороны экспортеров.

Здесь есть еще один нюанс. Сами разговоры о возможном введении налога на валюту для импортеров приводят к повышенному спросу на валюту, попытке бизнеса проплатить контракты вперед и т.д. Это тоже негативно влияет на ситуацию.

Кстати, подобного собрания нет ни в одной стране. Потому не вижу смысла экспериментировать во время войны. Цена ошибки сейчас очень высока,

– резюмирует собеседник 24 канала.

На заметку Минфина и Нацбанка

Следует заметить, что нынешние проблемы с торговым балансом Украины не являются критическими. Если взять в качестве примера подобный сбор, введенный в 2015 году, нужно вспомнить, что тогда было существенное отрицательное торговое сальдо. Введение соответствующего сбора тогда было абсолютно обоснованным и имело положительный эффект – тогда правительство смогло выровнять макроэкономические дисбалансы, наполнив при этом государственный бюджет. Но и механизм тогда был другой, и избежать его применения было невозможно.

В условиях войны следует отдавать предпочтение надежным, стабильным механизмам коррекции макроэкономических дисбалансов, убежден эксперт. Таким механизмом может быть, в частности, внедрение таможенной пошлины на некритический импорт. И не в виде валютного налога, а именно таможенной пошлины на отдельные группы товаров. Уплаты такого сбора невозможно избежать. При этом появится возможность скорректировать наше торговое сальдо и дополнительно наполнить государственный бюджет. Этот механизм приемлем, некритичен и будет иметь ожидаемые положительные эффекты, хотя и не в тех объемах, которые нужны.

Ситуация сейчас похожа на то, что поддержки в парламенте по инициативе введения 10% сбора на валюту под импортные контракты уже нет. Поэтому, скорее всего, в Минфине примут решение либо о введении таможенной пошлины на отдельные группы некритического импорта, либо вообще оставят идею любого дополнительного валютного сбора,

– прогнозирует Илья Несходовский.

Не соглашается с ним заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса .

Плохое, но полезное решение

Цель этой инициативы – достичь макроэкономической стабильности в стране, в том числе снизить давление на национальную валюту. Доминирование импорта над экспортом приводит к давлению на гривну, создает риски неконтролируемой девальвации и истощения резервов Национального банка. Поэтому идея введения налога на валюту под покупку импорта – своевременная и полезная инициатива, уверяет эксперт.

По его словам, увеличение поступлений в государственный бюджет – не цель возможного введения налога. Цель, прежде всего, – уменьшение объемов импорта. При этом говорить о конкретных цифрах пока невозможно. Можно ожидать, что дефицит платежного баланса уменьшится.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Вряд ли эта инициатива критически повлияет на украинский бизнес, зависимый от импортных комплектующих – просто их товары станут на 10% дороже. Разговоры же о том, что украинский бизнес, и в частности экспортеры, потеряют доходы и долю рынка, – это все бред и жалоба.

Все должны понять: если будет потеряна макроэкономическая стабильность, то потери всех будут в разы больше. И нежелание вводить такой налог – это инфантильная история, убеждает собеседник 24 канала.

Наверное, есть и альтернативные методы влияния на макроэкономическую ситуацию в стране, но в нынешней ситуации власти должны использовать все доступные инструменты, не имея возможности перебирать. Можно сказать так: это плохое, но полезное решение. Это тот случай, когда популизм соперничает с необходимостью,

– констатирует господин Фурса.

Точку зрения бизнеса по инициативе введения налога на покупку валюты под импортные контракты озвучила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

По ее словам, вероятно, одной из ключевых целей возможного введения налога на валюту под импорт является попытка стабилизировать макроэкономическую ситуацию и платежный баланс в государстве. Но действительно ли это поможет увеличить поступления в бюджет и снизить давление на гривну – вопросом со звездочкой, который требует комплексного анализа.

Риски для бизнеса

В то же время, проанализировав эту инициативу, бизнес видит в ней немало рисков. Так, у бизнеса есть опасения, что инициатива может быть расценена странами как дополнительное налогообложение импорта, в частности дискриминационное мероприятие по отношению к товарам и услугам из стран, которые предоставили украинским товарам режим наибольшего содействия и отменили пошлины (поскольку в соответствии с Регламентом ЕС Украина должна воздержаться от применение новых импортных пошлин или любых других платежей по импорту и т.п.).

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Кроме того, дополнительный налог неизбежно отразится на ценах для конечного потребителя, что приведет к удорожанию продукции, в том числе социально значимой, соответственно, покупательная способность населения может еще больше снизиться.

Кроме того, дополнительное налогообложение валютных операций может привести к увеличению давления исключительно на "белый" бизнес, официально уплачивающий налоги. А теневой сектор экономики, работающий с наличными валютными средствами или по другим "схемам" расчетов, останется в конкурентном преимуществе.

В то же время введение дополнительного налогообложения для предприятий выглядит как налог на инвестиции в Украину.

Анна Деревянко исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации На самом деле с этими оговорками мы в Европейской Бизнес Ассоциации уже обратились к премьер-министру Украины, министру экономики, министру финансов, главе НБУ с призывом все же взвесить все достижения и риски не только для страны, но и для бизнеса. Ведь львиная доля компаний в существующих непростых условиях может просто не выдержать такой нагрузки, следствием чего может стать сокращение или вообще закрытие предприятий – а это и налоги, и рабочие места, и тому подобное.

Поэтому, на самом деле, вопрос: больше выиграет страны или все же потеряет от такого нововведения. Стоит отметить, что альтернатив бизнес не видит, хотя, возможно, они родятся в процессе дискуссии с представителями власти – чтобы вместе создать компромиссный вариант.

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