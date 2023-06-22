Є виключення: хто не платитиме за нерухомість у липні
З 1 липня для українців надійдуть платіжки за нерухомість за якими потрібно буде заплатити протягом 60 днів. Проте є категорія людей, якій платити не обов'язково.
Хто не платитиме за нерухомість
У липні українці платитимуть податок на нерухомість за минулий рік. Сума не може перевищувати 1,5% за квадратний метр від мінімальної заробітної плати за звітний 2022 рік (6 500 гривень). Тож квадратний метр цього року коштує – 97 гривень 50 копійок.
Читайте також Значно більше: коли українці почнуть платити за електрику за новими тарифамиНагадаємо! Якщо особі не надійшла платіжка – вона сама має піти до податкової. Також у разі ухилення від сплати податку до 30 днів нарахується штраф 10%, а за понад 30 днів – 20%.
Проте деякі українці можуть не сплачувати цей податок взагалі, йдеться про:
- тих, хто володіє квартирою площею до 60 квадратних метрів або будинки до 120 квадратних метрів, тобто не виходять за дозволену норму;
- також людей, чиє майно на окупованих територіях чи в зоні бойових дій;
- якщо житло перевищує норму, але поділене між двома родинами.
Як отримати знижку 100% на сплату комуналки
Українські пенсіонери, які мають заслуги перед державою, можуть не платити за деякі комунальні послуги. Однак йдеться лише про тих осіб, у яких середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3 760 гривень:
- житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;
- комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);
- паливо та зріджений газ.