Хто не платитиме за нерухомість

У липні українці платитимуть податок на нерухомість за минулий рік. Сума не може перевищувати 1,5% за квадратний метр від мінімальної заробітної плати за звітний 2022 рік (6 500 гривень). Тож квадратний метр цього року коштує – 97 гривень 50 копійок.

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Нагадаємо! Якщо особі не надійшла платіжка – вона сама має піти до податкової. Також у разі ухилення від сплати податку до 30 днів нарахується штраф 10%, а за понад 30 днів – 20%.

Проте деякі українці можуть не сплачувати цей податок взагалі, йдеться про:

тих, хто володіє квартирою площею до 60 квадратних метрів або будинки до 120 квадратних метрів, тобто не виходять за дозволену норму;

також людей, чиє майно на окупованих територіях чи в зоні бойових дій;

якщо житло перевищує норму, але поділене між двома родинами.

Як отримати знижку 100% на сплату комуналки

Українські пенсіонери, які мають заслуги перед державою, можуть не платити за деякі комунальні послуги. Однак йдеться лише про тих осіб, у яких середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3 760 гривень: