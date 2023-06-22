Кто не будет платить за недвижимость
В июле украинцы будут платить налог на недвижимость в прошлом году. Сумма не может превышать 1,5% за квадратный метр от минимальной заработной платы за отчетный 2022 год (6500 гривен). Так что квадратный метр этого года стоит – 97 гривен 50 копеек.
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Однако некоторые украинцы могут не платить этот налог вообще, это касается:
- тех, кто владеет квартирой площадью до 60 квадратных метров или дома до 120 квадратных метров, то есть не выходят за разрешенную норму;
- также людей, чье имущество на оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
- если жилье превышает норму, но разделено между двумя семьями.
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Украинские пенсионеры, имеющие заслуги перед государством, могут не платить за некоторые коммунальные услуги. Однако речь идет только о тех лицах, у которых среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величины дохода, что дает право на налоговую социальную льготу 2023 года – 3 760 гривен:
- жилье (квартплата, услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным зданием;
- коммунальные услуги (централизованное снабжение холодной водой, централизованное снабжение горячей водой, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);
- топливо и сжиженный газ.