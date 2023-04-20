Податок на нерухомість та землю: хто може його не платити та за яких умов

Українців у яких в наслідок війни постраждало майно будуть звільнені від податку на нерухомість та землю. Пільга щодо землі буде поширюватись на платежі фізосіб та юридичних осіб за конкретний період.

Хто може не платити податок

Податок на землю

Пільга щодо землі поширюється на платежі фізосіб та юридичних осіб за весь 2022 рік, які здійснюються у 2023 році, а щодо нерухомості – за 2021 та 2022 роки.

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Фізичні особи звільняються від сплати з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року, якщо їхні земельні ділянки перебувають на територіях активних бойових дій або окупованих територіях (незалежно від тривалості таких подій у 2022 році). З 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, де завершено активні бойові дії або окупація. Юридичні особи, чиї ділянки підпадають під дію закону, звільняються від оподаткування з 1 березня 2022 року до 1 січня 2023 року. З 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, де завершено активні бойові дії або окупація

Податок на нерухомість

Фізичні особи звільняються від податку за 2021 та 2022 роки, якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій чи окупованих територіях (незалежно від тривалості таких подій у 2022 році). Для юридичних осіб пільга застосовується з 1 березня до 1 січня 2023 року.

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Звільнення від сплати діє з 1 березня 2022 року поширюється на:

земельні ділянки, які розташовані на територіях активних бойових дій чи окупованих територіях, але не поширюється на райони, де бойові дії або окупація завершилися до 1 травня 2022 року; земельні ділянки, що знаходяться в консервації, і ділянки, які непридатні для використання через мінування. Для підтвердження цієї пільги норму має окремо встановити місцева влада.