Кто может не платить налог

Налог на землю

Льгота по земле распространяется на платежи физлиц и юридических лиц за весь 2022 год, которые осуществляются в 2023 году, а по недвижимости – за 2021 и 2022 годы.

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Физические лица освобождаются от уплаты с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, если их земельные участки находятся на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях (независимо от продолжительности таких событий в 2022 году). С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, где завершены активные боевые действия или оккупация. Юридические лица, чьи участки подпадают под действие закона, освобождаются от налогообложения с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года. С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, где завершены активные боевые действия или оккупация

Налог на недвижимость

Физические лица освобождаются от налога за 2021 и 2022 годы, если жилая недвижимость находится на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях (независимо от продолжительности таких событий в 2022 году). Для юридических лиц льгота применяется с 1 марта по 1 января 2023 года.

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Освобождение от уплаты действует с 1 марта 2022 года будет распространяться на:

земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, но не распространяются на районы, где боевые действия или оккупация завершились до 1 мая 2022 года; находящиеся в консервации земельные участки и участки, которые непригодны для использования из-за минирования. Для подтверждения этой льготы норму должны отдельно установить местные власти.

Справка: освобождение от налога будет регулироваться законопроектом №7632, который ожидает подпись президента.