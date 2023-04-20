Хто може не платити податок
Податок на землю
Пільга щодо землі поширюється на платежі фізосіб та юридичних осіб за весь 2022 рік, які здійснюються у 2023 році, а щодо нерухомості – за 2021 та 2022 роки.
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- Фізичні особи звільняються від сплати з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року, якщо їхні земельні ділянки перебувають на територіях активних бойових дій або окупованих територіях (незалежно від тривалості таких подій у 2022 році). З 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, де завершено активні бойові дії або окупація.
- Юридичні особи, чиї ділянки підпадають під дію закону, звільняються від оподаткування з 1 березня 2022 року до 1 січня 2023 року. З 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, де завершено активні бойові дії або окупація
Податок на нерухомість
- Фізичні особи звільняються від податку за 2021 та 2022 роки, якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій чи окупованих територіях (незалежно від тривалості таких подій у 2022 році).
- Для юридичних осіб пільга застосовується з 1 березня до 1 січня 2023 року.
Єдиний податок 4 групи ФОПа
Звільнення від сплати діє з 1 березня 2022 року поширюється на:
- земельні ділянки, які розташовані на територіях активних бойових дій чи окупованих територіях, але не поширюється на райони, де бойові дії або окупація завершилися до 1 травня 2022 року;
- земельні ділянки, що знаходяться в консервації, і ділянки, які непридатні для використання через мінування. Для підтвердження цієї пільги норму має окремо встановити місцева влада.