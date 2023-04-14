Документ звільняє від необхідності здійснювати плату за землю, мінімальне податкове зобов’язання і єдиний податок за сільськогосподарські угіддя, розташовані на територіях, де ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих Росією, а також за ті ділянки, що знаходяться в консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами.
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Як пояснив міністр агрополітики Микола Сольський, необхідність платити податки за землі, які фактично неможливо використовувати, могла підштовхувати фермерів до обробки замінованих полів, що небезпечно для життя.
Для прозорості моніторингу використання таких земельних ділянок Мінагрополітики ініціює окрему процедуру, додав міністр.
Рекорди аграрного сектору
- Частка експорту аграрного сектора України за 2022 рік склала 53%. Загалом в інших країнах реалізували продукцію з України на суму в понад 23 мільярди доларів. Ця галузь стала одним з основних каналів валютних надходжень в економіку країни.
- Україна експортує не лише сировину, а й продукти перероблення. У 2022 році зафіксували збільшення показників експорту товарів тваринної продукції до ЄС. Зокрема, йдеться про м'ясо птиці та яйця.
- Україна минулого року встановила абсолютний рекорд із продажу молочної продукції до Європи. Також було зафіксовано зростання експорту біоетанолу до країн Євросоюзу, який переважно виробляють з кукурудзи.
- Таким результатам українського агросектора на ринку Європи сприяв той факт, що з червня 2022 року ЄС на рік зняв усі мита та збори на будь-яку продукцію, що надходить з України. Це суттєво полегшило доступ українських товарів до європейського ринку.