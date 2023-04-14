Документ звільняє від необхідності здійснювати плату за землю, мінімальне податкове зобов’язання і єдиний податок за сільськогосподарські угіддя, розташовані на територіях, де ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих Росією, а також за ті ділянки, що знаходяться в консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами.

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Як пояснив міністр агрополітики Микола Сольський, необхідність платити податки за землі, які фактично неможливо використовувати, могла підштовхувати фермерів до обробки замінованих полів, що небезпечно для життя.

Для прозорості моніторингу використання таких земельних ділянок Мінагрополітики ініціює окрему процедуру, додав міністр.

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