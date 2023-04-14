Документ освобождает от необходимости производить плату за землю, минимальное налоговое обязательство и единый налог за сельскохозяйственные угодья, расположенные на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных Россией, а также за находящиеся в консервации участки или загрязненные взрывоопасными. предметами.

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Как пояснил министр агрополитики Николай Сольский, необходимость платить налоги за земли, которые фактически невозможно использовать, могла подталкивать фермеров к обработке заминированных полей, что опасно для жизни.

Для прозрачности мониторинга использования таких земельных участков Минагрополитики инициирует отдельную процедуру, добавил министр.

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