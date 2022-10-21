Скасування податку на пальне було помилкою, – голова податкового комітету Гетманцев

Скасування податку на пальне голова податкового комітету Данило Гетманцев вважає помилковим. Але підкреслює, що уряд вже виплавляє це.

Скасування податку на паливо – помилка

Під час на бізнес-форуму "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу" Гетманцев розповів, що для того аби вивести економіку з заціпеніння, уряд скасував податки чи добровільного оподаткування малого бізнесу.

Читайте також Кредит у біткойні: чи вигідніший він за традиційну позику

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ми скасували оподаткування палива практично повністю. Це, на мою думку, було помилково. Це надто міра, але за тих умов, напевне, ми мали право на таку помилку. Зараз її виправляємо.

Ціна пального на АЗС

28 вересня Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне. Він становить для бензину, дизелю, біопалива – 100 євро за тисячу літрів, газу – 52 євро за тисячу літрів.

Згідно з даними Держстату, за вересень ціна пального знизилось й виглядає наступним чином:

бензин А-92 подешевшав на 1,2% до 47,9 гривні за літр,

бензин А-95 на 1,0% до 49,3 гривні за літр,

дизельне паливо – на 1,0% до 53,1 гривні за літр,

автогаз подешевшав найбільше – на 4,0% до 26,1 гривні за літр.