Зазвичай, пенсія українця не оподатковується. Проте є випадки, коли пенсіонеру все ж потрібно буде сплатити податок.

Коли пенсії не оподатковуються?

Пенсії в Україні до певного розміру не обкладаються податками, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це стосується виплат, які не перевищують три мінімальні зарплати – 24 000 гривень. Максимальний розмір пенсії у 2025 році встановлено на рівні 23 610 гривень, тому оподатковуватися лише пенсія не може.

Коли пенсіонерів змусять платити податки?

Є випадки, коли пенсіонер все ж змушений буде платити податки. Наприклад, коли до пенсії може додаватися інший прибуток, і за перевищення вказаної суми до пенсії буде застосовуватись оподаткування. Це може бути зарплата, здача житла в оренду, доходи від дивідендів, пай.

У такому разі всі доходи складаються й у разі, якщо вони перевищують задані норми (24 000 гривень), накладається податок 15% або 20%.

Який податок можуть не платити пенсіонери?

Пенсіонери, які отримують виплату за віком, можуть не платити податок за землю. Потрібно зауважити, що це можливо лише, якщо ділянка, яка належить особі, відповідає визначеним лімітам:

ділянка площею до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва.

Пенсіонери також мають пільги на безоплатний проїзд у деякому міському та приміському транспорті.