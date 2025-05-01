Який податок треба сплачувати з продажу автомобіля у 2025 році

Українці, які продають авто, зобов’язані дотримуватись податкових вимог. Продаж авто, мотоцикла або мопеда вважається отриманням доходу, а отже – може підлягати оподаткуванню.

Які податки з продажу авто треба платити

Сума податків залежить від кількості таких угод протягом календарного року, повідомляє 24 Канал.

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Податок для фізичних осіб визначається так:

перший продаж протягом року – не оподатковується;

другий продаж – 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

третій і кожен наступний продаж – 18% ПДФО.

Важливо! Це правило стосується виключно легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів. Якщо транспорт належить до іншої категорії (наприклад, вантажівки, спецтехніка), податкові умови можуть відрізнятися.

Якщо податок не було сплачено одразу

Якщо податки не були утримані й сплачені під час оформлення договору купівлі-продажу, особа зобов’язана самостійно подати податкову декларацію про доходи.

Це потрібно зробити до 1 травня року, що настає за роком продажу. А вже до 1 серпня слід сплатити належну суму податку.

Важливо! Податкова рекомендує не затягувати з оформленням звітності та при потребі звертатися за консультацією до податкових інспекторів або користуватися електронним кабінетом платника податків.

Правила для інших видів транспорту

Якщо громадянин продає не легковий автомобіль, а інший тип транспортного засобу – наприклад, автобус, вантажівку, причеп, трактор чи спецтехніку, – то податкові правила будуть дещо іншими.

Зокрема:

перший і другий продажі таких транспортних засобів у межах року оподатковуються за ставкою 5% ПДФО;

третій і кожен наступний продаж – вже 18% ПДФО.

Окрім податку на доходи фізичних осіб, з 1 грудня 2024 року введено ще й обов’язковий військовий збір у розмірі 5% на дохід від подібних угод.