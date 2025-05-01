Какие налоги с продажи авто надо платить

Сумма налогов зависит от количества таких сделок в течение календарного года, сообщает 24 Канал.

Читайте также Налоги для онлайн-продавцов: законопроект зарегистрировали в Раде

Налог для физических лиц определяется так:

первая продажа в течение года – не облагается налогом;

вторая продажа – 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

третья и каждая последующая продажа – 18% НДФЛ.

Важно! Это правило касается исключительно легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Если транспорт относится к другой категории (например, грузовики, спецтехника), налоговые условия могут отличаться.

Если налог не был уплачен сразу

Если налоги не были удержаны и уплачены при оформлении договора купли-продажи, лицо обязано самостоятельно подать налоговую декларацию о доходах.

Это нужно сделать до 1 мая года, следующего за годом продажи. А уже до 1 августа следует уплатить причитающуюся сумму налога.

Важно! Налоговая рекомендует не затягивать с оформлением отчетности и при необходимости обращаться за консультацией к налоговым инспекторам или пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика.

Правила для других видов транспорта

Если гражданин продает не легковой автомобиль, а другой тип транспортного средства – например, автобус, грузовик, прицеп, трактор или спецтехнику, – то налоговые правила будут несколько иными.

В частности:

первая и вторая продажи таких транспортных средств в пределах года облагаются налогом по ставке 5% НДФЛ;

третья и каждая последующая продажа – уже 18% НДФЛ.

Кроме налога на доходы физических лиц, с 1 декабря 2024 года введен еще и обязательный военный сбор в размере 5% на доход от подобных сделок.