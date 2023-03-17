В Україні з'явиться новий податок: його відчує практично кожен

Ввести акцизний податок хочуть на солодку воду. Відповідно до законопроєкту за 1 літр напою буде встановлена специфічна ставка податку у розмірі 0,1 євро, тобто 4 гривні.

Скільки коштуватиме солодка вода з податком

Законопроєкт щодо запровадження акцизного податку на солодку води ініціював народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Чому варто ввести такий податок

Згідно з проєктом, за кожен літер води, включаючи мінеральні та газовані, із доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин, українці можуть платити додатковіТобто, якщо в середньому вартість солодкої води без податку становить умовно 25 гривень, після прийняття законопроєкту, ціна зросте

Михайло Радуцький розповів, що такого роду закони на сьогодні прийняті у більше ніж 50 країнах світу. Серед них: Велика Британія, Ірландія, Бразилія, Мексика, Чилі, Польща тощо.

Це не стосується звичайної мінеральної води, газованої. Акциз запровадять на напої, які містять у собі цукор,

– додав Радуцький.

Найголовніша причина введення такого податку стосується профілактики захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ще у 2016 році такий податок потрібно було ввести для усіх.

В кожному літрі солодких напоїв міститься приблизно 5 ложок цукру. Це, на хвилинку, більше ніж 30% денної норми. Враховуючи, що 83% людей віком від 18 до 49 років вживають солодкі газовані води у свій щоденний раціон, збільшується ризик цукрового діабету.

На що підуть кошти населення з податку

що в Україні на сьогодні є понад мільйон людей, які хворіють на цукровий діабет.

За словами нардепа, 50% податку спрямують на профілактику та лікування захворювань, які виникли внаслідок регулярного вживання солодких газованих напоїв. Інші 50% — на програму дитячого харчування в школах.

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