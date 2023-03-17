В Украине появится новый налог: его ощутит практически каждый

Ввести акцизный налог хотят на сладкую воду. Согласно законопроекту за 1 литр напитка будет установлена специфическая ставка налога в размере 0,1 евро, то есть 4 гривны.

Сколько будет стоить сладкая вода с налогом

Законопроект о введении акцизного налога на сладкую воду инициировал народный депутат, глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Почему следует ввести такой налог

Согласно проекту, за каждый литр воды, включая минеральную и газированную, с добавлением сахара или других подсластительных и ароматических веществ, украинцы могут платить дополнительныеТо есть, если в среднем стоимость сладкой воды без налога составляет условно 25 гривен, то после принятия законопроекта цена вырастет

Михаил Радуцкий рассказал, что такого рода законы на сегодняшний день приняты в более чем 50 странах мира. Среди них: Великобритания, Ирландия, Бразилия, Мексика, Чили, Польша и т.д.

Это не касается обычной минеральной воды, газированной. Акциз введут на напитки, содержащие сахар,

– добавил Радуцкий.

Самая главная причина введения такого налога касается профилактики заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, еще в 2016 году такой налог нужно было ввести для всех.

В каждом литре сладких напитков содержится около 5 ложек сахара. Это, на минутку, более 30% дневной нормы. Учитывая, что 83% людей в возрасте от 18 до 49 лет употребляют сладкую газировку в свой ежедневном рационе, увеличивается риск сахарного диабета.

На что пойдут средства населения из налога

в Украине на сегодняшний день более миллиона людей с сахарным диабетом.

По словам нардепа, 50% налога направят на профилактику и лечение заболеваний, возникших в результате регулярного употребления сладких газированных напитков. Остальные 50% – на программу детского питания в школах.

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