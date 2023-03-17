Скільки коштуватиме солодка вода з податком

Законопроєкт щодо запровадження акцизного податку на солодку води ініціював народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Згідно з проєктом, за кожен літер води, включаючи мінеральні та газовані, із доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин, українці можуть платити додаткові 4 гривні. Тобто, якщо в середньому вартість солодкої води без податку становить умовно 25 гривень, після прийняття законопроєкту, ціна зросте до 29 гривень.

Чому варто ввести такий податок

Михайло Радуцький розповів, що такого роду закони на сьогодні прийняті у більше ніж 50 країнах світу. Серед них: Велика Британія, Ірландія, Бразилія, Мексика, Чилі, Польща тощо.

Це не стосується звичайної мінеральної води, газованої. Акциз запровадять на напої, які містять у собі цукор,

– додав Радуцький.

Найголовніша причина введення такого податку стосується профілактики захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ще у 2016 році такий податок потрібно було ввести для усіх.

В кожному літрі солодких напоїв міститься приблизно 5 ложок цукру. Це, на хвилинку, більше ніж 30% денної норми. Враховуючи, що 83% людей віком від 18 до 49 років вживають солодкі газовані води у свій щоденний раціон, збільшується ризик цукрового діабету.

Звернуть увагу, що в Україні на сьогодні є понад мільйон людей, які хворіють на цукровий діабет.

На що підуть кошти населення з податку

За словами нардепа, 50% податку спрямують на профілактику та лікування захворювань, які виникли внаслідок регулярного вживання солодких газованих напоїв. Інші 50% — на програму дитячого харчування в школах.

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