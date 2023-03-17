Скільки коштуватиме солодка вода з податком
Законопроєкт щодо запровадження акцизного податку на солодку води ініціював народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
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Чому варто ввести такий податок
Михайло Радуцький розповів, що такого роду закони на сьогодні прийняті у більше ніж 50 країнах світу. Серед них: Велика Британія, Ірландія, Бразилія, Мексика, Чилі, Польща тощо.
Це не стосується звичайної мінеральної води, газованої. Акциз запровадять на напої, які містять у собі цукор,
– додав Радуцький.
Найголовніша причина введення такого податку стосується профілактики захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ще у 2016 році такий податок потрібно було ввести для усіх.
В кожному літрі солодких напоїв міститься приблизно 5 ложок цукру. Це, на хвилинку, більше ніж 30% денної норми. Враховуючи, що 83% людей віком від 18 до 49 років вживають солодкі газовані води у свій щоденний раціон, збільшується ризик цукрового діабету.
На що підуть кошти населення з податку
За словами нардепа, 50% податку спрямують на профілактику та лікування захворювань, які виникли внаслідок регулярного вживання солодких газованих напоїв. Інші 50% — на програму дитячого харчування в школах.
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- За розрахунками, загальна сума податку може скласти майже 6 мільярдів гривень на рік. Три з них, відповідно, на фінансування Національної служби здоров'я України. Ще три — на реформу шкільного харчування.