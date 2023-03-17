Сколько будет стоить сладкая вода с налогом

Законопроект о введении акцизного налога на сладкую воду инициировал народный депутат, глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Согласно проекту, за каждый литр воды, включая минеральную и газированную, с добавлением сахара или других подсластительных и ароматических веществ, украинцы могут платить дополнительные 4 гривны. То есть, если в среднем стоимость сладкой воды без налога составляет условно 25 гривен, то после принятия законопроекта цена вырастет до 29 гривен.

Почему следует ввести такой налог

Михаил Радуцкий рассказал, что такого рода законы на сегодняшний день приняты в более чем 50 странах мира. Среди них: Великобритания, Ирландия, Бразилия, Мексика, Чили, Польша и т.д.

Это не касается обычной минеральной воды, газированной. Акциз введут на напитки, содержащие сахар,

– добавил Радуцкий.

Самая главная причина введения такого налога касается профилактики заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, еще в 2016 году такой налог нужно было ввести для всех.

В каждом литре сладких напитков содержится около 5 ложек сахара. Это, на минутку, более 30% дневной нормы. Учитывая, что 83% людей в возрасте от 18 до 49 лет употребляют сладкую газировку в свой ежедневном рационе, увеличивается риск сахарного диабета.

Обратит внимание, в Украине на сегодняшний день более миллиона людей с сахарным диабетом.

На что пойдут средства населения из налога

По словам нардепа, 50% налога направят на профилактику и лечение заболеваний, возникших в результате регулярного употребления сладких газированных напитков. Остальные 50% – на программу детского питания в школах.

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