Сколько будет стоить сладкая вода с налогом
Законопроект о введении акцизного налога на сладкую воду инициировал народный депутат, глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Читайте также Правительство отменило кредиты под 0% для бизнеса по программе "5-7-9%"
Почему следует ввести такой налог
Михаил Радуцкий рассказал, что такого рода законы на сегодняшний день приняты в более чем 50 странах мира. Среди них: Великобритания, Ирландия, Бразилия, Мексика, Чили, Польша и т.д.
Это не касается обычной минеральной воды, газированной. Акциз введут на напитки, содержащие сахар,
– добавил Радуцкий.
Самая главная причина введения такого налога касается профилактики заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, еще в 2016 году такой налог нужно было ввести для всех.
В каждом литре сладких напитков содержится около 5 ложек сахара. Это, на минутку, более 30% дневной нормы. Учитывая, что 83% людей в возрасте от 18 до 49 лет употребляют сладкую газировку в свой ежедневном рационе, увеличивается риск сахарного диабета.
На что пойдут средства населения из налога
По словам нардепа, 50% налога направят на профилактику и лечение заболеваний, возникших в результате регулярного употребления сладких газированных напитков. Остальные 50% – на программу детского питания в школах.
Интересно Более дорогие овощи и обвал цен на яйца: что ждет украинцев весной
- По расчетам, общая сумма налога может составить около 6 миллиардов гривен в год. Три из них соответственно на финансирование Национальной службы здоровья Украины. Еще три – на реформу школьного питания.