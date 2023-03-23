Як оформити пенсію через смартфон за допомогою Дії

Заявку на отримання пенсії можна подати як особисто, так і дистанційно. Онлайн це можна зробити як через особистий кабінет ПФУ, так і через сайт або додаток Дія.

Для того, щоб оформити пенсію через Дію, потрібно пройти перевірку за допомогою Дія.Підпису.

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Що для цього потрібно

Необхідно бути зареєстрованим у мобільному застосунку Дія, активувати Дія.Підпис та підготувати скан-копії необхідних документів.

Щоб скористатися сервісом потрібно:

зайти на вебпортал Дія та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії";

ознайомитись з інформацію, яка з’явиться на екрані, і потім перейти за посиланням "Вхід".

Як оформити пенсію через сайт ПФУ

Після входу до особистого кабінету необхідно здійснити наступні кроки:

у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви. Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії, наприклад - "Пенсія за віком";

дати відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (поставте позначку);

прикріпити скан-копії необхідних документів, підготовлених згідно з вимогами щодо сканованих копій документів за наведеним перед формуванням заяви переліком.

Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами кроків 1-3. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.

Після перевірки інформації потрібно підписати заяву за допомогою Дія.Підпису. Далі потрібно надіслати її на розгляд Фонду натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".Після опрацювання заяви представники ПФУ сповістять про стан обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці можуть втратити частину стажу для пенсії через втрату записів у трудовій книжці. Тому у ПФУ радять якнайшвидше зацифрувати цей документ.