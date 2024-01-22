Долар на готівковому ринку: чи впала вартість валюти за вихідні

В банках американська валюта продовжує дешевшати, а водночас в обмінниках ціна суттєво виросла. Купівля обмінниками валюти виросла до понад 38 гривень.

Курс валют у банках

Станом на ранок 22 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,70 гривні (-10 копійок проти 19 січня), а продаж – 38,25 гривні (-15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,05 гривні (-25 копійок), а продаж – в середньому за 41,80 гривні (-20 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,03 гривні (+27 копійок), а продаж – 38,47 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(+27 копійок), а продаж – (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,15 гривні (-14 копійок), а продаж – 42,03 гривні (+19 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,18 гривні (+3 копійки), а продаж – 38,30 гривні (без змін).

(+3 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують за 41,60 гривні (без змін), а продають за 41,83 гривні (-2 копійки).

Від кого залежить чи опуститься курс долара нижче

У коментарі 24 Каналу експерт Борис Кушнірук розповідає, що Нацбанк впливає на вартість долара в Україні.

Відтак, враховуючи, що в Україні зараз величезний торговельний дефіцит, то відповідно курс визначає НБУ своїми інтервенціями.