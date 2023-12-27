Індекс Еспресо: де в Україні найдорожча кава

Кава уже давно стала невід'ємною частиною ранкової рутини багатьох людей. Значна частина громадян помітили наскільки зросла вартість цього напою.

Де найбільше платять за каву

Відповідно до статистики, середня ціна на стандартну чашку еспресо в Україні зросла з 20,08 гривень у лютому 2022 року до 29,45 гривні у грудні 2023 року. Тобто з початку повномасштабного вторгнення, ціна на каву виросла на 46%.

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Індекс Еспресо використовують для того аби на прикладі стандартної чашки еспресо проаналізувати як змінюється економічна ситуація в світі. До того ж порівнюючи середні значення у окремих регіонах, можна прослідкувати наскільки відрізняється рівень життя місцевого населення.

Останні дані в Україні демонструють, що найменше еспресо коштує у Хмельницькій області – 20,53 гривні. Найбільше платять за каву у Запорізькій області – 36,93 гривні.

Цікаво, що у кавовій столиці Україні – Львові, еспресо в середньому коштує 29,23 гривні, а в Києві ціна тримається на рівні – 29,58 гривні. При цьому у Київській області значення трохи вище – 29,61 гривні.

Чому зросла ціна на каву

Потрібно розуміти, що ціна продукту формується, відповідно до багатьох факторів. Зокрема і вартості транспортування сировини.

Регіони України, де найбільш ускладнена логістика платять за стандартну чашку еспресо найбільше. Переважно складнощі виникають через активні бойові дії.

Чому збільшуються ціни

У Донецькій області середня ціна за чашку еспресо 35,49 гривні, у Херсонській – 35,5 гривень.

Найбільше на ціни в Україні вплинула значна інфляція, яка виникла після початку повномасштабного вторгнення. НБУ продовжує впровадження реформ для відновлення української економіки. Попри сповільнення темпів інфляції, у 2023 році, середньомісячний показник зростання цін склав 0,8%.

Зараз ситуація ускладнюється через протести польських далекобійників. Внаслідок цього страйку зростає імпортна частка деякої продукції.