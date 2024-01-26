Затишшя щодо вартості долара: що з валютою на готівковому ринку

В банках відбувається затишшя станом на ранок 26 січня. Вартість долара не змінилася, а в обмінниках відбулося незначне здорожчання. Схожа ситуація в на чорному ринку, де валюта додала лише на декілька копійок в ціні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 26 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (без змін проти 25 січня), а продаж – 38,20 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,95 гривні (+3 копійки), а продаж – в середньому за 41,80 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,93 гривні (+1 копійка), а продаж – 38,39 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,47 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,89 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривні (+2 копійки), а продаж – 38,30 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують за 41,63 гривні (-7 копійок), а продають за 41,83 гривні (-3 копійки).

Що буде з курсом у лютому

Як розповів експерт Ярослав Жаліло 24 Каналу, в лютому великий вплив матиме на курс реальний процес розблокування отримання Україною міжнародної фінансової допомоги й фактичні надходження.

Ярослав Жаліло Президент Центру антикризових досліджень Якщо цей процес затримуватиметься, або принаймні будуть сигнали щодо цього, то це буде погіршення очікувань.

Жаліло додає, що у випадку коли питання із західною допомогою не буде вирішене, то може відбутися девальвація курсу та посилення тиску на ринку валют.

Водночас експерт припускає, що все-таки ситуація з допомогою вирішиться. Якщо вона надходитиме як треба, то відповідні рішення будуть прийняті. А відтак гривня в майбутньому залишиться стабільною і, можливо, навіть зміцниться.