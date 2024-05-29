Який курс встановив Нацбанк сьогодні

Офіційний курс долара знову подорожчав на декілька копійок. Цікаво, що ціна надалі ростиме. Щодо євро – вартість валюти сягнула ледь не 44 гривні.

Офіційний курс 29 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,39 гривні за долар. Вартість долара зросла на 9 копійок проти 28 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,97 гривні, що на 52 копійки більше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 30 травня:

долар – 40,48 гривні,

євро – 43,92 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 29 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,30 гривні, а продаж – 40,85 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,57 гривні , а продаж – 41,03 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,85 гривні, а продаж – 41,10 гривні.

Чи буде долар дорожчати ще

У коментарі 24 Каналу експерт Андрій Шевчишин спрогнозував, що не варто очікувати найближчим часом, що долар знизиться до нижче, аніж 40 гривень. Все через те, що Нацбанк переходить на новий курсовий коридор.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Схожа ситуація була наприкінці грудня, коли ми перетнули 38 гривень та йшли до 39 гривень. Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор.

За словами Шевчишина курс може сягнути 41 гривні та навіть більше. Він додав, що зараз все залежить від НБУ, тому регулятор показуватиме на якій позначці зупиниться валюта.

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