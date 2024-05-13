Нова курсова позначка досягнута: Нацбанк встановив вартість долара

За вихідні американська валюта подорожчала, як і європейська. Ціни обох наближаються до позначок у 40 та 43 гривні відповідно.

Офіційний курс 13 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,72 гривні за долар. Вартість долара виросла на 17 копійок проти 10 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,81 гривні, що на 38 копійок більше, ніж минулої п'ятниці.

Який буде офіційний курс долара та євро 14 травня:

долар – 39,61 гривні,

євро – 42,74 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 13 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 39,98 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,57 гривні , а продаж – 39,99 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,85 гривні, а продаж – 39,95 гривні.

Якого курсу чекати

Як розповіла у коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня торги на ВРУ завершувалися котируваннями в межах 39,5 – 39,6 гривні за долар. Відтак знизився й готівковий курс долара.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Підвищена курсова волатильність, скоріш за все, супроводжуватиме й торги цього тижня.

Золотько прогнозує, що цього тижня готівковий курс долара може знаходитися в межах 39,5 – 40,2 гривні за долар.

З одного боку, найближчими днями додатковий попит на іноземну валюту формуватимуть через рішення регулятора рішення з послаблення валютних обмежень для бізнесу.

найближчими днями додатковий попит на іноземну валюту формуватимуть через рішення регулятора рішення з послаблення валютних обмежень для бізнесу. З іншого боку, до кінця цього тижня варто очікувати, що пропозиція валюти посилиться. Все через наближення 20 травня, коли бізнес має сплатити податки за I квартал.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.