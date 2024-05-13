Официальный курс 13 мая
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,72 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 17 копеек против 10 мая.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,81 гривны, что на 38 копеек больше, чем в прошлую пятницу.
Какой будет официальный курс доллара и евро 14 мая:
- доллар – 39,61 гривны,
- евро – 42,74 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 13 мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,50 гривны, а продажа – 39,98 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,57 гривны, а продажа – 39,99 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,85 гривны, а продажа – 39,95 гривны.
Какого курса ждать
Как рассказала в комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе торги на ВРУ завершались котировками в пределах 39,5 – 39,6 гривны за доллар. Поэтому снизился и наличный курс доллара.
Повышенная курсовая волатильность, скорее всего, будет сопровождать и торги на этой неделе.
Золотько прогнозирует, что на этой неделе наличный курс доллара может находиться в пределах 39,5 – 40,2 гривны за доллар.
- С одной стороны, в ближайшие дни дополнительный спрос на иностранную валюту будут формировать из-за решения регулятора решения по ослаблению валютных ограничений для бизнеса.
- С другой стороны, до конца этой недели стоит ожидать, что предложение валюты усилится. Все из-за приближения 20 мая, когда бизнес должен уплатить налоги за I квартал.