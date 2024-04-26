Ціна суттєво піднялася: курс долара від НБУ оновив показники

Офіційний долар підскочив у ціні за останню добу. Виросла вартість аж на 20 копійок. Євро ж подорожчало ще більше.

Офіційний курс 26 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,67 гривні за долар. Вартість долара виросла на 20 копійок проти 25 квітня.

Читайте також НБУ знизив облікову ставку, від якої залежать депозити й інфляція

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,52 гривні, що на 34 копійки більше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 29 квітня:

долар – 39,60 гривні,

євро – 42,44 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 26 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,60 гривні , а продаж – 40 гривень.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,77 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

Прогноз курсу перед святами у травні

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у травні Нацбанк може "дати більше волі" ринку при курсоутворенні на міжбанку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку варто очікувати незначні, майже щоденні, коливання курсів як в бік здорожчання, так і в бік зменшення. Очікувані відхилення від "базового" курсу в середньому складуть до 2% на тиждень.

Також, на початку травня на готівковому ринку може спрацювати "правило свята". Йдеться про збільшення операцій перед Великоднем в середньому на 10 – 15%.

Відповідно за умови зростання пропозиції готівкові курси валют можуть дещо знизитися, але в межах 2% (до 0,8 гривні),

– додає банкір.

Очікується, що в останній місяць весни коливання курсів на готівковому ринку та на міжбанку – в діапазоні 39 – 41 гривні за долар.