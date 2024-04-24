Офіційний курс 24 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,58 гривні за долар. Вартість долара впала на 20 копійок проти 23 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,26 гривні, що на 5 копійок менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 25 квітня:

долар – 39,47 гривні,

євро – 42,18 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 24 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,50 гривні , а продаж – 39,95 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,74 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

Прогноз курсу перед святами у травні

Як розповів ще раніше 24 Каналу експерт Андрій Шевчишин, МВФ опублікував розрахунки індикативних курсів в Україні до 2029 року. Відповідно до них, у 2024 році курс долара буде на рівні 41 гривні, а у 2029 році – досягне рекордних 54 гривень.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик МВФ опирався на наші внутрішні розрахунки, і цей курс дійсно виглядає реальним. Зараз ми бачимо додатковий сплеск попиту інтересу до купівлі валюти.

За прогнозом Шевчишина, курс долара може зупинитися на рівні 40 гривень. А до кінця цього року, найімовірніше, перевищить 41 гривню.

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