Официальный курс 24 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,58 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 20 копеек против 23 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,26 гривны, что на 5 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 25 апреля:

доллар – 39,47 гривны,

евро – 42,18 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 24 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,50 гривны , а продажа – 39,95 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,74 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

Прогноз курса перед праздниками в мае

Как рассказал еще раньше 24 Каналу эксперт Андрей Шевчишин, МВФ опубликовал расчеты индикативных курсов в Украине до 2029 года. Согласно им, в 2024 году курс доллара будет на уровне 41 гривны, а в 2029 году – достигнет рекордных 54 гривен.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик МВФ опирался на наши внутренние расчеты, и этот курс действительно выглядит реальным. Сейчас мы видим дополнительный всплеск спроса интереса к покупке валюты.

По прогнозу Шевчишина, курс доллара может остановиться на уровне 40 гривен. А до конца этого года, вероятнее всего, превысит 41 гривну.

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