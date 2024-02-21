Долар продовжує лізти вгору: чи перевалила ціна за понад 39 гривень

Долар в банках та на чорному ринку дорожчає вже декілька днів поспіль. Таким чином, продаж американської валюти сягає вже 38,7 – 38,8 гривні, а от євро становить 42 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 21 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,25 гривні (+25 копійок проти 20 лютого), а продаж – 38,80 гривні (+30 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,30 гривні (+30 копійок), а продаж – в середньому за 42 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,60 гривні (+14 копійок), а продаж – 38,76 гривні (+16 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+16 копійок). Євро купують за 41,81 гривні (+21 копійку), а продають за 42,02 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 20 лютого, в обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,01 гривні (-7 копійок), а продаж – 38,76 гривні (+22 копійок), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а продаж – (+22 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,32 гривні (-5 копійок), а продаж – 41,98 гривні (+17 копійок).

Прогноз банкірки щодо курсу долара

Анна Золотько у розмові з 24 Каналом зауважила, що цього тижня очікується пожвавлення торгів на ВРУ. Це може вплинути курс, а саме на його помірне зростання у безготівковому сегменті.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Попит на валюту на готівковому ринку, скоріш за все, залишатиметься пригніченим, що є типовим для другої декади місяця, та обмежуватиме потенціал для подорожчання готівкової валюти.

Експертка, що минулого тижня готівковий ринок відреагував на курсову динаміку міжбанку зростанням курсу долара.

За словами Золотько, діапазон, у якому може знаходитися американська валюта цього тижня, становитиме 38,2 – 38,8 гривні за валюту.