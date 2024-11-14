Долар та євро – в традиційних межах: банкір спрогнозував чого чекати від курсу валют

На валютному ринку не передбачається особливих сюрпризів в останній декаді листопада. Відтак долар може коливатися від 41 гривні до 41,8 гривні, тоді як євро від 43 гривень до понад 47 гривень на міжбанку та готівковому ринку.

По скільки буде долар та євро

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на ринку надалі діятиме режиму керованої гнучкості, що сприятиме відсутності різких та непередбачуваних курсових змін.

Читайте також Банки будуть боротися за клієнтів: чого чекати від депозитів наступного тижня

Лєсовий додав, що наступного тижня варто очікувати несуттєві валютні коливання, які можуть бути надто дрібними в окремі дні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак крім стратегії, є ще й тактика, яка полягатиме в миттєвій реакції регулятора на будь-які загрозливі тенденції, пов'язані з раптовим зростанням попиту – головним чином через механізм валютних інтервенцій. Але цей варіант наразі не є актуальним.

Річ в тім, що наразі в Україні розпочався досить тривалий знижко-святковий період. Саме він на готівковому ринку має врівноважити покупців та продавців. Йдеться про те, що частина громадян купуватиме валюту, а інша частина витрачатиме її на необхідні приготування до прийдешніх свят.

Зверніть увагу! З 18 по 24 листопада на міжбанку долар буде коливатися в межах 41,2 – 41,7 гривні, а євро в межах 43,5 – 45 гривні. На готівковому ринку очікується, що коливання будуть на рівні 41,2 – 41,8 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро.

Якими будуть загальні характеристики на ринку

Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 грн на долар, до 0,8 – 1 гривню на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривню на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 грн на долар, до 0,8 – 1 гривню на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривню на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,3 – 0,5 гривні.

– 0,3 – 0,5 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Попри те, що на ринку загальна ситуація не зміниться, це не означає, за словами Лєсового, що активність покупів і продавців знизиться, їх співвідношення буде досить збалансованим.