По сколько будет доллар и евро

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на рынке в дальнейшем будет действовать режим управляемой гибкости, что будет способствовать отсутствию резких и непредсказуемых курсовых изменений.

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Лесовой добавил, что на следующей неделе стоит ожидать несущественные валютные колебания, которые могут быть слишком мелкими в отдельные дни.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако кроме стратегии, есть еще и тактика, которая будет заключаться в мгновенной реакции регулятора на любые угрожающие тенденции, связанные с внезапным ростом спроса – главным образом через механизм валютных интервенций. Но этот вариант пока не является актуальным.

Дело в том, что сейчас в Украине начался достаточно длительный скидочно-праздничный период. Именно он на наличном рынке должен уравновесить покупателей и продавцов. Речь идет о том, что часть граждан будет покупать валюту, а другая часть будет тратить ее на необходимые приготовления к грядущим праздникам.

Обратите внимание! С 18 по 24 ноября на межбанке доллар будет колебаться в пределах 41,2 – 41,7 гривны, а евро в пределах 43,5 – 45 гривны. На наличном рынке ожидается, что колебания будут на уровне 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.

Какими будут общие характеристики на рынке

Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 грн на доллар, до 0,8 – 1 гривну на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривну на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 грн на доллар, до 0,8 – 1 гривну на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривну на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.

– 0,3 – 0,5 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Несмотря на то, что на рынке общая ситуация не изменится, это не означает, по словам Лесового, что активность покупателей и продавцов снизится, их соотношение будет достаточно сбалансированным.