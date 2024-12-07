Перед 2025 роком: чи "штормитиме" долар

В другий тиждень грудня не очікується різких змін щодо вартості американської валюти. Крім того, найімовірніше, що курс не сягне позначки у 42 гривні, а залишатиметься на рівні до 41,8 гривні.

Що буде з доларом

Як повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, за останній час долар на міжбанку коливався в діапазоні від 41,2 гривні до 41,6 гривні.

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За словами Лєсового, не передбачається на сьогодні суттєві зростання цін на американську валюту. Все через те, що міжнародної допомоги достатньо, а Нацбанк не зацікавлений у девальвації нацвалюти.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як ми прогнозували раніше, навряд чи валютний ринок очікують стрімкі зміни: на ринку діє режим керованої гнучкості, який унеможливлює подібне явище. Крім того, обсяг міжнародної фінансової допомоги дає більше свободи регуляторові.

Лєсовий додає, що з 9 по 15 грудня курс долара може виглядати таким чином:

41,4 – 41,8 гривні за долар (на міжбанку),

(на міжбанку), 41,5 – 42 гривні за долар (на готівковому ринку).

Зауважте! Попри всі загрози валютний ринок перебуватиме у відносно стабільних умовах. Відтак різкі зміни щодо ціни малоймовірні.