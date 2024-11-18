Скільки коштуватиме 1 куб газу у грудні 2024

Протягом останніх декількох років вартість газу для побутових споживачів не змінювалась. Тариф визначався безпосередньо регулятором.

Як зросте тариф на газ у 2024

У 2024 році тариф на газ для побутових споживачів не зростатиме. Йдеться, зокрема, про клієнтів Нафтогазу, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу регулятора.

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Нагадаємо! Саме Нафтогаз став постачальником останньої надії. Зараз ця компанія обслуговую близько 12 мільйонів українців.

Щобільше, вартість газу для побутових споживачів не має змінюватись до кінця опалювального сезону.

Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Потрібно розуміти, що тарифи інших регуляторів дещо відрізняються. Зараз 1 кубометр газу для побутових споживачів коштує від 7,70 до 9,99 гривні.