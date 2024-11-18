Как вырастет тариф на газ в 2024 году

В 2024 году тариф на газ для бытовых потребителей не будет расти. Речь идет, в частности, о клиентах Нафтогаза, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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Напомним! Именно Нафтогаз стал поставщиком последней надежды. Сейчас эта компания обслуживаю около 12 миллионов украинцев.

Более того, стоимость газа для бытовых потребителей не должна меняться до конца отопительного сезона.

Алексей Чернышев Глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

Нужно понимать, что тарифы других регуляторов несколько отличаются. Сейчас 1 кубометр газа для бытовых потребителей стоит от 7,70 до 9,99 гривны.