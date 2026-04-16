Чоловік та жінка мають статус УБД: чи подвоюється пільга у 2026 році

Наразі на захист України встають як жінки, так і чоловіки. На тлі цього рішення вони можуть отримати статус учасника бойових дій. Проте виникає логічне питання – чи подвоюється тоді соціальна пільга.

Чи подвоюється пільга для подружжя УБД?

Відповідь на це питання надали у Пенсійному фонді України Донеччини.

Нагадаємо, що учасникам бойових дій та членам їхніх родин, якщо вони проживають разом передбачено знижку. Мова йде про 75% з оплати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм споживання. Про це йдеться у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

За даних обставин кожен з пільговиків має право на 75 % знижки плати за житлово-комунальні послуги,

– пояснили у ПФУ.

А у разі проживання за однією адресою знижка не сумується, а надається в розмірі 75 % плати за житлово-комунальні послуги в межах установлених норм на двох осіб.

Зокрема людина зі статусом УБД має право на такі знижки у розмірі 75%:

оплата за користування житлом в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю); оплата за користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання; оплата вартості палива, зокрема рідкого (в межах норм, які встановлені для продажу населення) для осіб, які проживають у будинках та не мають центрального опалення.

Зверніть увагу! Для родин, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається знижка у розмірі 75% за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі – це вже 42 квадратних метри на кожну особу та 21 квадратний метр на сім'ю.

Хто може оформити УБД?