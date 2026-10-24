Рік роботи за два: кому стаж зарахують вигідніше, ніж іншим

Держава підготувала низку юридичних пасток, які безпосередньо впливають на час вашого виходу на заслужений відпочинок. Незнання цих механізмів може коштувати майбутнім пенсіонерам втрачених років та суттєво менших щомісячних виплат.

Що змінилося у правилах нарахування стажу

Періоди роботи до 1 січня 2004 року підтверджуються насамперед записами у паперовій трудовій книжці, а за її відсутності - іншими документами, передбаченими законодавством.

Натомість страховий стаж після цієї дати обчислюють за даними реєстру застрахованих осіб з урахуванням сплачених страхових внесків, про що повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України.

Кому держава подвоює роки роботи

Особливі умови передбачені для медичних працівників, які рятують життя у надскладних умовах. Якщо ви працювали в інфекційних, реанімаційних, психіатричних відділеннях або закладах із лікування ВІЛ/СНІД, цей час зараховується до стажу у подвійному розмірі.

Проте у Пенсійному фонді попереджають про важливий нюанс для вашого гаманця. Робота "рік за два" дає право вийти на пенсію достроково, але сам розмір виплат за періоди після 2004 року розраховується на загальних підставах в одинарному розмірі.

Як враховують час догляду за дитиною

Молодим батькам не варто хвилюватися за прогалини у трудовій біографії. Відпустка для догляду за дитиною до трьох років, а також неоплачувана відпустка, офіційно зараховуються до загального та безперервного стажу.

При формуванні вашої пенсійної справи цей час враховується в одинарному розмірі. Це гарантує, що страхові роки не перервуться, і ви не втратите право на майбутні виплати.

Які ще пільги та вимоги діють сьогодні

Варто пам'ятати, що вимоги до майбутніх пенсіонерів стають жорсткішими. Як вже повідомлялося раніше, до 2028 року мінімальний поріг для виходу на відпочинок у 60 років зросте до 35 років стажу.

Водночас держава надає безпрецедентні пільги захисникам. Військовослужбовцям, які виконували завдання у районах бойових дій, стаж рахують за формулою "один місяць за три", що дозволяє чоловікам оформлювати виплати вже з 55 років, а жінкам – з 50 років.