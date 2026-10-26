Українці можуть вийти на пенсію раніше: кому передбачений подвійний стаж

Українське законодавство передбачає особливі умови підрахунку робочих років для тих, хто щодня ризикує власним здоров'ям. Такий механізм дозволяє значно пришвидшити вихід на пенсію.

Кому саме держава подвоює стаж

Право на зарахування стажу в подвійному розмірі мають працівники, чия діяльність пов'язана зі складними, небезпечними або екстремальними умовами, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Як це працює? За кожний відпрацьований рік на таких посадах до загального страхового стажу додаються два роки.

Зазначена норма охоплює доволі широкий перелік професій. Зокрема, це стосується:

роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

підземних робіт – на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

роботи в екстремальних кліматичних умовах – на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

медперсоналу, який залучений у медичних закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).

Головний нюанс цієї пільги полягає в тому, що вона дає змогу лише раніше оформити пенсію за віком.

Зверніть увагу! На саму суму щомісячних виплат подвійний підрахунок не вплине.

Для реалізації свого права людина має надати документальні підтвердження специфічної діяльності.

Щоб скористатися правом на дострокову пенсію, необхідно подати заяву до ПФУ особисто або через електронний портал,

– зазначають у ПФУ.

До заяви слід додати трудову книжку із відповідними записами, довідки від роботодавця із зазначенням точної назви підрозділу та витяги з нормативних актів.

Нагадаємо, що пенсії у листопаді українці можуть отримувати до 25 числа. Однак є особи, чиї пенсійні виплати можуть надійти вже до 10 листопада.