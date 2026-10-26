Украинцы могут выйти на пенсию раньше: кому предусмотрен двойной стаж

Кому именно государство удваивает стаж

Право на зачет стажа в двойном размере имеют работники, чья деятельность связана со сложными, опасными или экстремальными условиями, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Как это работает? За каждый отработанный год на таких должностях к общему страховому стажу добавляются два года.

Указанная норма охватывает довольно широкий перечень профессий. В частности, это касается:

работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;

подземных работ – на шахтах, рудниках, в метрополитене, на строительстве или при обслуживании подземных коммуникаций;

работы в экстремальных климатических условиях – на Крайнем Севере, в высокогорьях или на других территориях с неблагоприятным климатом;

отдельных видов военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или при выполнении других особо опасных задач;

медицинский персонал, задействованный в медицинских учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т. п.);

работы на флоте, связанной с длительными рейсами;

работы в зоне чрезвычайной ситуации (по ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).

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Главный нюанс этой льготы заключается в том, что она позволяет лишь раньше оформить пенсию по возрасту.

Обратите внимание! На саму сумму ежемесячных выплат двойной расчет не повлияет.

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Для реализации своего права человек должен предоставить документальные подтверждения специфической деятельности.

Чтобы воспользоваться правом на досрочную пенсию, необходимо подать заявление в ПФУ лично или через электронный портал– отмечают в ПФУ.

К заявлению следует приложить трудовую книжку с соответствующими записями, справки от работодателя с указанием точного названия подразделения и выписки из нормативных актов.

Напомним, что в ноябре украинцы могут получать пенсии до 25 числа. Однако есть лица, чьи " пенсионные выплаты " могут поступить уже к 10 ноября.