Нафтопереробні заводи Індії відмовляються від російської нафти. Це відбувається на тлі погроз американського президента Дональда Трампа щодо наслідків для покупців нафти.

Які компанії відмовляються від російської нафти?

Мова йде про державні нафтопереробні компанії Індії. Протягом останнього тижня вони не робили нові замовлення на нафту з Росії повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Призупинили закупівлі у Москви такі потужні НПЗ, як:

Indian Oil Corp (IOC);

Hindustan Petroleum Corp (HPCL);

Bharat Petroleum Corp (BPCL);

Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL).

Зазвичай ці чотири індійські компанії купували російську нафту з доставкою. Проте тепер вирішили звернутися до спотових ринків. Переважно вони цікавляться нафтою з Близького Сходу та Західної Африки.

Важливо! Приватні НПЗ Reliance Industries та Nayara Energy все ще є найбільшими покупцями російської нафти в Індії. Однак понад 60% загальних виробничих потужностей залишаються під контролем державних нафтових компаній.

Чому Індія відвертається від російської нафти?

Відмова державних НПЗ Індії від російської нафти викликана, ймовірно, нещодавніми погрозами Трампа.

Американський президент пригрозив, що США застосують вторинні санкції щодо країн, які продовжать купувати підсанкційну російську нафту.

Розмір тарифів для покупців нафти, за його словами, складе 100%.

Індію, яка є одним із найбільших покупців російської нафти, такі ймовірні тарифи могли змусити шукати альтернативи.

Варто знати! Тарифи у 100% Трамп обіцяв застосувати, якщо Москва не укладе мирну угоду з Україною. А нещодавно він поставив новий ультиматум Путіну і скоротив дедлайн для досягнення прогресу у переговорах щодо миру.