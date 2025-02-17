У Росії суттєво подорожчали похорони: як населення намагається боротися з проблемою

Жителі Росії скоротили витрати на поховання родичів. Причиною тому значне зростання цін на ритуальні послуги через повномасштабну війну.

Росіяни заощаджують на похованнях

Це призвело до збільшення попиту на кремацію, оскільки вона обходиться дешевше, ніж звичайне поховання в могилу, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Так у великих містах країни-агресорки цей варіант обирають у 60–70% випадків. Середня вартість послуги становить 19–20 тисяч рублів. А звичайне поховання коштує щонайменше на 50% дорожче.

Зокрема у жовтні-грудні 2024 року традиційне поховання в середньому коштувало 25,1 тисячі рублів. А це на 15% більше, ніж у 2023 році.

За даними Росстату, у жовтні 2024 року труна в середньому коштувала 7,7 тисячі рублів. Однак до повномасштабного вторгнення, у січні 2022-го, її ціна становила приблизно 4,4 тисячі рублів.

Зокрема у 2022 році труни подорожчали на 48%:

у 2023-му — майже на 12%;

за дев’ять місяців 2024-го — ще на 10%.

Зросла й вартість копання могил:

у січні 2022 року ця послуга коштувала 7,7 тисячі рублів;

в жовтні 2024-го — вже майже 10 тисяч рублів.

Зверніть увагу! Загальне зростання становило 30%.

Як росіяни намагаються розв'язати проблему з похованнями

Інші способи поховання також дорожчають. Тому в Росії з’явилося таке явище, як "кремаційна міграція". Тобто люди їдуть у сусідні регіони, де ця процедура дешевша.

Російські ЗМІ пишуть, що масова економія росіян на ритуальних послугах уповільнила розвиток похоронного ринку. Попри те, що за підсумками 2024 року обіг галузі зріс на 7,7%, до 108,3 мільярда рублів, зростання виявилося нижчим за офіційну інфляцію у 9,52%. А в деяких регіонах обсяги навіть скоротилися. Наприклад, у Москві ринок ритуальних послуг зменшився до 9,7 мільярда рублів (це -7,7% у річному вимірі).

Водночас смертність у країні продовжує зростати. За даними Росстату, у січні-листопаді кількість померлих у Росії зросла на 4,3% у річному вимірі, до 1,67 мільйона осіб.

Зауважте! У попередні роки похоронний ринок розвивався динамічніше: у 2023 році приріст становив 11,5%, а у 2022-му — 10,6%.