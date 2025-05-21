У Росії не вистачає грошей на поховання загиблих військових

Влада Росії планує збільшити бюджет на поховання загиблих окупантів через нестачу грошей. Також коштів не вистачає на виплати їхнім родинам.

Яка ситуація з фінансуванням поховань

Влада Росії вносить поправки до бюджету, щоб виділити більше коштів на поховання загиблих, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Згідно з поправками до бюджету Росії на 2025 рік, внесеними урядом, фінансування міноборони планують збільшити на 30 мільярдів рублів (373 мільйони доларів). З них 145,5 мільйонів рублів (1,8 мільйони доларів) – на поховання військових. Цього вистачить на похорон близько 2 800 окупантів.

Балансувати бюджет планують різким скороченням фінансування інших галузей – авіабудівельної, енергетичної, науково-дослідної.

Замість розвитку науки, конструювання літаків і модернізації застарілої енергетичної інфраструктури, Кремль збільшує витрати, пов’язані з війною проти України. При цьому 2024 рік став найсмертоноснішим для російських загарбників,

– повідомляють у Центрі.

Скільки окупантів знищили ЗСУ від початку 2025 року

Головнокомандувач Збройних Сил України розповів, що втрати окупантів у живій силі від початку року становлять 185 000 осіб.

Усі частини Сил оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту,

– наголосив генерал.

Сирський зауважив, що кожен знищений російський загарбник – це крок до справедливого миру. Раніше Головнокомандувач ЗСУ називав втрати ворога у танках та бронетехніці. За даними Сирського, з початку 2025 року вдалося знешкодити 1 159 російських танків і 2 510 бойових броньованих машин.