Як правильно подавати показники газового лічильника

Передавати показники лічильника потрібно вчасно, щоб уникнути некоректних нарахувань, штрафів та відключень. Дані можна зафіксувати телефоном, через SMS або іншим зручним способом.

Як зняти показники лічильника

Для того аби отримувати менші комунальні платежі, вам необхідно навчитися правильно знімати показники лічильника. Запишіть числа без урахування нулів, значень червоним кольором та цифр після коми.

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Якщо ви не подасте показники вчасно, вам нарахують загальне середнє значення. Воно може значно перевищити ваші витрати. Тому комунальні платежі будуть більші.

Де подати показники газу Через те, що деякі компанії тепер підпорядковуються "Нафтогазу", споживачі мають змогу передати показники онлайн в особистому кабінеті. Зверніть увагу! Раніше під керівництвом "Нафтогазу" опинилися – "Київоблгаз", "Сумигаз", АТ "Харківміськгаз", "Львівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Криворіжгаз", "Житомиргаз", "Вінницягаз". Раніше під керівництвом "Нафтогазу" опинилися – "Київоблгаз", "Сумигаз", АТ "Харківміськгаз", "Львівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Криворіжгаз", "Житомиргаз", "Вінницягаз". Споживачі Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники газу онлайн. Є й інші способи зафіксувати дані. Ви можете відправити SMS-повідомлення на номер 4647, щоб надати показники. Або передати цю інформацію за телефоном: 066-300-2-888;

093-300-2-888;

098-300-2-888;

056-747-76-35;

057-708-01-87. Передавати показники лічильника потрібно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте за вказаною адресою. Оскільки, поки відбувається постачання газу за адресою, вам нараховуватиметься тариф.

Показники потрібно подавати з 28 липня по 5 серпня.