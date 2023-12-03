Щоб не було боргів: коли та як подавати показники лічильника газу
Важливо вміти правильно знімати показники лічильника. Для цього потрібно записати число на лічильнику, без урахування значень червоним кольором і цифр після коми.
Як та коли подати показники
Подаються показники лічильника щомісяця з 1 по 5 число кожного місяця.
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Показники лічильника газу можна подати наступними чином:
- подзвонити у контакт-центр регулятора;
- передати через оператора ГРМ, який може фізично прийти за вашою адресою;
- на сайті компанії, яка вас обслуговує;
- через чат-бот постачальника.
Тарифи на газ в Україні
Ще раніше про комунальні платежі без змін повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Крім того, дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) продовжили. А це означає, що вартість газу до 15 квітня 2024 року не змінюватиметься.
Отже, тарифи на газ залишаються минулорічні:
- Компанії, які виробляють тепло, до 15 квітня 2024 року за тисячу кубометрів будуть платити 7 420 гривень.
- Ті організації, які забезпечують теплопостачання бюджетних установ, мають сплачувати 16 390 гривень (з ПДВ).
- Побутові споживачі платитимуть 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ, якщо вони є клієнтами "Нафтогазу".
Окрім того, що українці платять за використану сировину, вони також мають оплачувати транспортування.